Terrassen open: ‘Ik heb bitterballen uit de frituurpan gemist’

Maanden werd er naar uitgekeken, maar woensdag was het zo ver: de terrassen mogen weer open. Door de versoepelingen en het mooie weer kwamen veel mensen naar de binnenstad.

De coronamaatregelen voor terrassen zijn nog niet helemaal opgeheven. Zo moeten ze om 18:00 sluiten en geldt nog steeds de 1,5 meter afstand.

Op het Uurwerkersplein zat het even voor 12:00 al bijna vol. “We zitten al een jaar te wachten om lekker weer het terras op te kunnen,” vertellen twee studenten. Bij een andere tafel hebben ze het ook gemist. “Het is ongelofelijk lekker, voor het eerst in zes maanden dat ik weer getapte biertjes drink. Daar wordt je wel heel erg gelukkig van.”

Ober Daniël Braaijens van De Pintelier is blij dat hij weer kan beginnen. “We hebben natuurlijk een half jaar stilgezeten. Dat was behoorlijk taai. Het is heel erg leuk dat we nu een zonnige dag hebben.”

Veel klanten snappen niet dat terrassen niet al eerder open mochten. “Iedereen zit mooi uit elkaar. Je ziet wat er in parken gebeurt. Hier is het keurig georganiseerd.”

De komende dagen wordt wel regen verwacht. Braaijens hoopt daarom dat hij snel weer mensen ook binnen mag ontvangen. “Ik hoop dat het na deze maand een beetje doorrolt. We gaan het meemaken. We hopen al heel erg lang heel veel dingen. Ik ben al lang blij dat we iets mogen doen.”