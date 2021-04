Terras EM2 blijft dicht vanwege drukte ziekenhuizen: ‘Moeilijke beslissing, maar de enige juiste’

nieuws

Het terras van EM2 tijdens de zomer van 2020 - Foto: EM2

Hoewel het vanaf aanstaande woensdag weer mag, heeft eigenaar Chris Garrit maandagochtend besloten om het terras van EM2 op het Suikerterrein voorlopig nog niet te openen. De huidige situatie in de ziekenhuizen in Groningen is daar de aanleiding voor.

“Het was een moeilijke beslissing, maar voor ons de enige juiste”, zo schrijft Garrit op Twitter. “Het begon in de onderbuik, daarna in het hoofd. We zijn blij dat het land weer een beetje open mag. Maar gezien de ontwikkelingen gaan we geen risico’s lopen voor een paar dubbeltjes. Als we het doen, dan meteen goed!”

Het terras van EM2 zou eigenlijk op 7 mei weer open gaan en de eerste dagen waren meteen uitverkocht. “Voor iedereen die een boeking op ons terras heeft gedaan, vragen we begrip en een klein beetje geduld”, zo schrijft de EM2-baas op Facebook. “We hopen op korte termijn meer mededelingen te doen en weer verantwoord open te gaan en te blijven.”

EM2 staat volgens Garrit ‘van top tot teen klaar’ om weer open te gaan. “Toch voelt het voor ons niet helemaal goed”, zo stelt Garrit. “We willen open gaan als EM2, niet als ‘terras’ met veel regels en zonder muziek. De EM2 staat voor een stuk vrijheid en kwaliteit. Deze vrijheid kunnen we momenteel niet helemaal bieden.”