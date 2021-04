Tentoonstelling Rolling Stones in 2023 terug in Groninger Museum

nieuws

Foto Andor Heij. Groninger Museum Rolling Stones

De tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones in het Groninger Museum komt in 2023 terug.

Door de coronamaatregelen hebben weinig mensen de tentoonstelling kunnen zien, omdat het Groninger Museum grotendeels dicht was.

Directeur Andreas Blühm van het museum heeft contact gezocht met het management van de Rolling Stones en overeenstemming bereikt om de tentoonstelling weer naar Groningen te halen.

“Het is nog nooit voorgekomen dat een tentoonstelling twee keer naar hetzelfde museum is gereisd, maar deze tijden vragen om originele oplossingen”, aldus Blühm. “Het is ontzettend zonde dat niet meer mensen van Unzipped konden genieten en we verheugen ons op de herkansing in 2023.”

De tentoonstelling is online nog te zien tot 18 oktober. Dan verhuist Unzipped naar het Franse Marseille.