Taakstraf voor Stadjer (50) die doorreed in rouwstoet na aanrijding met fietser

Foto: Martin Nuver (112Groningen.nl)

De rechtbank in Groningen heeft donderdag een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van anderhalf jaar opgelegd aan een 50-jarige man uit Groningen. In april 2019 reed de man in beschonken staat door in een rouwstoet, nadat hij op het Harm Buiterplein in Groningen een fietser had aangereden.

Tijdens de rit in de rouwstoet, onderweg naar de begrafenis van de vader van de beschonken Stadjer, gaf een fietser geen voorrang aan de man. De fietser reed tegen de auto van de man aan en kwam ten val. Vervolgens reed de Stadjer over de fietser heen. Daarbij liep het slachtoffer een schedelbasisfractuur, breuken in het aangezicht en een aantal gebroken ribben en rugwervels op.

Met de straf gaat de rechter mee in alle eisen van het openbaar ministerie. De advocaat van de man had gevraagd om alleen een geldboete voor de man, omdat een ontzegging van de rijbevoegdheid geen toegevoegde zou hebben, gelet op het tijdsverloop en het blanco strafblad van verdachte.