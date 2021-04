Supporters FC Groningen teleurgesteld over besluit kabinet

Het stadion van FC Groningen is leeg en ook komend weekend blijft dat zo. Vorig weekend werd er in de Eredivisie weer beperkt publiek toe gelaten, maar het kabinet zet voorlopig een streep door een vervolg daarvan. De supporters van de FC zijn teleurgesteld.

Mensen mogen zonder test weer op het terras en naar de winkels,” zo zegt Klaas-Jan ter Veen. “Maar met een negatieve test en op anderhalve meter afstand mogen we niet naar een stadion. Ik heb dan maar een vraag en dat is waarom?” Ook voorzitter van de supportersvereniging John de Jonge heeft geen idee. “Bij het songfestival waar ook nog een dag op de arena zit mogen meer mensen naar binnen dan er eventueel hier zouden mogen komende zondag. Als het kabinet een duidelijke reden had opgegeven hadden we er begrip voor kunnen opbrengen. Nu is dat lastig.”

Robben

Voor veel mensen was het misschien ook wel de

laatste kans geweest om Arjen Robben nog een in Groningen shirt te zien. “Ik was ook bij het debuut van Arjen in Waalwijk in 2000. Ik zou hem heel graag nog eens in Groningen shirt zien spelen,” zo vertelt Van der Veen. De Jonge kijkt niet alleen naar Robben. “Natuurlijk zijn we daarom ook teleurgesteld, maar ik wil ook gewoon Sergio Padt een afscheid met publiek geven. Dat heeft hij verdiend.”