Supermaan gaat op Koningsdag vermoedelijk gepaard met maanhalo

De kans is aanwezig dat de superman op Koningsdag gepaard zal gaan met een maanhalo. Dat meldt Weerplaza zondag.

In de nacht van maandag op dinsdag is het volle maan. Het is de volle maan die dit jaar het dichtst bij de aarde staat. Bij dit fenomeen wordt er gesproken van een supermaan. De afstand tussen de aarde en de maan varieert vanwege de elliptische baan van het hemellichaam. Ieder jaar heeft dus zijn supermaan, de maand waarop de maan het dichtst bij de aarde staat.

Zes tot zeven procent groter

Het tegenovergestelde van een supermaan is een micromaan. Bij een micromaan is de afstand tussen de aarde en de maan het grootst. Weerplaza laat weten dat de terminologie indrukwekkender klinkt dan wat er feitelijk gaat gebeuren. Met het blote oog is het verschil namelijk nauwelijks waarneembaar. De doorsnee van de maanschijf van de supermaan is in vergelijking met de gemiddelde maan ongeveer 6 tot 7 procent groter. In vergelijking met een micromaan gaat het om 12 tot 14 procent.

Maanhalo

De supermaan is maandagavond vanaf ongeveer 20.00 uur te zien. Het hemellichaam komt om 20.07 uur op in het oostzuidoosten. Dinsdagochtend om 05.33 uur is het volle maan en om 06.23 uur gaat de maan in het westen weer onder. Dinsdagavond volgt een herkansing. Officieel is het dan al volle maan geweest, maar het verschil zal niet te zien zijn. Volgens Weerplaza is de kans groot dat het fenomeen goed zichtbaar zal zijn. Het is vrij helder waardoor er goed zicht is op de maan. Mogelijk zijn er wel hoge wolkenvelden. Hierdoor is de kans op een maanhalo aanwezig, een lichteffect waardoor er een kring rond de maan te zien is.

