Studenten organiseren tweede ‘fietsrave’ in Groninger binnenstad

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Na de succesvolle editie van begin april gaat ‘Fiets Voor Je leven’ op 7 mei weer een ‘fietsrave’ organiseren in de Groninger binnenstad. Met de fietstocht wil de organisaties nogmaals aandacht vragen voor de toenemende geestelijke problematiek onder jongeren, onder andere door de coronacrisis.

“De berichtgeving rondom de psychische (en ook fysieke) gezondheid van jonge mensen is alarmerend en verandering lijkt nog niet nabij”, zo stelt Marlijn Lange, mede-organisator van “Fiets Voor Je leven”. Met de ‘fietsrave’ hopen wij op een positieve manier aandacht te vragen voor dit probleem. Hierbij worden de huidige maatregelen uiteraard gedurende de gehele fiets-demo nageleefd en gerespecteerd.”

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de ‘rave’ via Facebook. Daarnaast zoekt de organisatie naar sponsoren, om zo de verkeersregelaars te kunnen bekostigen. Zij kunnen doneren via de speciale GoFundMe-pagina voor de acties, die op 7, 8 en 9 mei op dertien plekken in Nederland gaan plaatsvinden.