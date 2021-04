Studenten Minerva beschilderen muur Van Mesdag Kliniek

nieuws

Studenten van Academie Minerva gaan deze maand een deel van een grijze muur van de Van Mesdag Kliniek aan de Verlengde Hereweg beschilderen.

Het doel is dat de afbeeldingen inspirerend werken voor patiënten van de kliniek. Zowel patiënten als medewerkers van het forensisch psychiatrisch centrum konden stemmen op diverse concepten die de studenten vooraf hebben gemaakt.

Patiënten die bijna klaar zijn met hun behandeling wonen in een deel van de kliniek waar ze nu nog uitkijken op een kale, grijze muur. Om hier verandering in te brengen, is het project ‘uitzicht’ bedacht. De kliniek heeft hiervoor samenwerking gezocht met Academie Minerva.

Volgens initiatiefnemer en onderzoeker Mariëtte van Denderen blijkt uit onderzoek dat een mooie omgeving bijdraagt aan positief gedrag. Het doel is dat de afbeeldingen inspirerend werken naar hun nieuwe toekomst. “De Mesdag is geen gevangenis,” zegt behandelcoördinator Harm Heijs van de kliniek. “Patiënten verblijven veel op hun kamer. Het aankleden van de muur zal een prettiger uitzicht geven en de stemming kunnen verbeteren.”