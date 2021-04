Studenten houden fietsrave in Stad: “Een schreeuw om aandacht”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De fietsrave die zaterdagavond door studenten werd gehouden is een succes geworden. Dat laat Casper Farret Jentink van de organisatie weten.

“Mijn eerste reactie is dat het heel erg leuk en dat het ook heel succesvol was”, laat Farret Jentink weten. Aan de fietsrave namen tweehonderd studenten deel. Om 19.00 uur vertrok men op fietsen vanuit het Stadspark waarna men een tocht maakte door de stad waarbij men onder andere via de Grote Markt en het Noorderplantsoen fietste. “Samen met mede-initiatiefneemster Nikki Potze fietste ik voorop. Daar achter hadden we een bakfiets met muziek. Ik denk dat het alles tezamen een heel vrolijk geheel was.”

Denk je dat de boodschap van de actie goed is overgekomen?

“De vorige actie op de Vismarkt was een hele serieuze actie. Deze actie was losser en was misschien ook wel een hele goede uitlaapklap. Het was letterlijk een schreeuw om aandacht. Ik denk dat mensen die langs de kant stonden het misschien niet helemaal begrepen hebben. Die zagen vooral veel vrolijke en verklede studenten voorbijtrekken waarbij er door deze toeschouwers zo nu en dan ook werd meegedanst. Ik hoop dat als zij vanavond thuis zijn even op internet gaan zoeken waar het precies over ging.”

Vervolgacties niet uitgesloten

De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor de problematiek waar veel jongeren momenteel mee te maken hebben. Door de coronamaatregelen ligt het fysieke onderwijs in het ho en wo stil en zijn studenten aangewezen op online onderwijs. Veel studenten hebben sinds vorig jaar maart geen fysiek onderwijs meer gehad. Door weinig contact te hebben met studiegenoten ontstaan er problemen op diverse vlakken. Of er in de toekomst meer acties gehouden gaan worden is onbekend. Farret Jentink zegt hierover te willen gaan nadenken.