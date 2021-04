Studenten Hanze in actie voor compensatie collegegeld

nieuws

Foto: Sicco Haring

Studenten van de Hanzehogeschool hebben donderdag een banner opgehangen aan het Wiebengacomplex. Op de banner staat de tekst: ‘Studiejaar verloren, Hanze laat je horen’.

Onder deze tekst staat een oproep om de petitie voor compensatie van collegegeld te tekenen. De studenten hopen met de actie dat hun collega-studenten en de Hanzehogeschool zich uitspreken voor een compensatie waar elke student baat bij heeft.

Woordvoerder Jerom Maat zegt: ‘We willen met deze actie het harde werk van docenten en onderwijspersoneel absoluut niet te niet doen. Maar we moeten ook onder ogen zien dat er veel studenten zijn die (door de coronacrisis) hun onderwijs en levenskwaliteit er op achteruit hebben zien gaan, maar hun schulden alleen maar hebben zien stijgen. Daar hoort een gepaste oplossing op te komen. Wat het ministerie van OCW daar nu in biedt komt dan echt te kort.’

De petitie van de studenten werkgroep Compenseer Collegegeld NU! is inmiddels 50.000 keer ondertekend. De petitie roept op tot volledige compensatie van het afgelopen jaar in de vorm van een gratis studiejaar, of kwijtschelding van schulden. De oproep wordt in Groningen ondersteund door de Groninger Studentenbond. De komende tijd kunnen er meer acties verwacht worden.