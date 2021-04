Studenten gaan koekjes en taarten bakken voor ouderen

nieuws

Foto: David Trawin - originally posted to Flickr as Cupcakes, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10271855

Studenten van de Studentendesk van het Rode Kruis gaan aanstaande zaterdag in samenwerking met Contractus ouderen in verschillende verzorgingstehuizen een leuke dag bezorgen.

Bij Contractus zijn acht studentenverenigingen aangesloten, waaronder Vindicat, Albertus Magnus en Cleopatra. Eenmaal per jaar werken zij in het project GA! samen met de Studentendesk van het Rode Kruis om iets voor ouderen te betekenen. Ondanks het coronavirus is ook dit jaar gepoogd het project door te kunnen laten gaan. Komende zaterdag gaat een groep studentenvrijwilligers vanuit huis koekjes, taarten en cakes bakken. Ook zullen er kaarten worden geschreven.

Alle producten en materialen worden verzamelen op een centraal punt en worden daarna door het bestuur van de Studentendesk naar de verzorgingstehuizen De Pelster, De Brink en De Es gebracht. “Met dit samenwerkingsverband ontstaat er iets moois in deze moeilijke tijd. We hopen zo een steentje te kunnen bijdragen en de bewoners een hart onder de riem te steken”, aldus de organisatie.