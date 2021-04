Strenge regels ergeren UMCG-arts; zestig AstraZenica-vaccins in de prullenbak

nieuws

Foto: Marco Blanker

Met een foto van een prullenbak vol AstraZenica-vaccins illustreert UMCG-hoofddocent Marco Blanker de problemen die ontstaan door mensen onder de 60 jaar niet meer met het vaccin in te enten.

“58 vaccins in de afvalbak. En erger nog, een aanzienlijke groep 60-65 jarigen die ongevaccineerd blijft”, zo schrijft Blanker bij zijn afbeelding.

Blanker, huisarts in Zwolle en universitair hoofddocent aan het UMCG, organiseerde een inhaalavond voor vaccinatie met ‘overgebleven’ vaccins, na een grote prikdag. “De opkomst op de inhaalavond was nog veel lager dan verwacht”, vervolgt Blanker.

„We hebben een groep die gevaccineerd wil worden en bewust is van de risico’s, en die mogen we niet vaccineren onder dreigement van de hoge boetes. Dat risico gaan wij niet nemen”, vertelt Blanker in een reactie aan RTL Nieuws.