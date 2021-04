Storm en forse sneeuwbuien waarbij het wit kan worden

nieuws

De komende dagen gaan guur verlopen waarbij de wind flink aan gaat halen en we soms te maken gaan krijgen met forse sneeuwbuien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Op Paasmaandag schijnt zo nu en dan de zon”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend valt er een enkele winterse bui. In de middag neemt de buiigheid wat toe en ook dan is er kans op natte sneeuw en hagel. Er waait een gure noordwester, windkracht 5, die later op de dag wat afneemt. Langs de Wadden steekt in de loop van de ochtend en in het eerste deel van de middag een stormachtige wind op, waarbij het misschien zelfs wel even stormt. Tijdens buien kunnen zware windstoten voorkomen. Met 4 of 5 graden is het ongewoon kil. In de nacht naar dinsdag temperaturen die dichtbij het vriespunt liggen. Er zijn opklaringen maar ook is er kans op een enkele winterse bui.”

Noordwesterstorm en sneeuwstoring

“Dinsdag zijn er meer, soms forse natte sneeuwbuien actief, en kan het lokaal zelfs even wit worden. Bij een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5, wordt het ook dan slechts 4 of 5 graden. In de nacht naar woensdag passeert er een sneeuwstoring, later gevolgd door regen. Langs de kust steekt een noordwesterstorm op, windkracht 9. Het kwik daalt tot rond het vriespunt en het kan opnieuw wit worden. In het midden en oosten van het land kan zelfs 5 tot 8 centimeter sneeuw vallen.”

Temperaturen blijven te koud voor de tijd van het jaar

“Woensdag vallen weer een paar buien, vaak in de vorm van regen maar soms ook natte sneeuw. Bij nog altijd veel wind wordt het 7 graden. In de loop van de dag een vaker doorbrekende zon. In de nacht naar donderdag krijgen we te maken met opklaringen en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Donderdag is het droog en vrijdag volgt regen. De winterse buien behoren dan tot het verleden. Het wordt op deze dagen rond de 8 graden. Daarmee blijft het echter veel te koud voor de tijd van het jaar. Ook zaterdag valt er nog een bui, maar vanaf zondag nemen de neerslagkansen af en stijgt het kwik weer naar rond of later tot boven de 10 graden.”