Storing zwembad De Papiermolen zorgt voor koud zwemwater

Mensen die dit weekend een duik namen in zwembad De Papiermolen kwamen letterlijk in een koud bad terecht. Dat melden ooggetuigen aan OOG Tv.

De oorzaak is een storing aan de warmtepomp van het openluchtzwembad. Normaal ligt de temperatuur van het zwemwater rond de 24 graden. Door een slecht werkende warmtepomp is de temperatuur inmiddels gezakt naar 19,5 á 20 graden. De problemen zouden al sinds vrijdag spelen. Een monteur is al verschillende keren ter plaatse geweest, maar deze heeft het euvel nog niet kunnen verhelpen.

Veel zwemmers klagen ondertussen over het koude zwemwater.

