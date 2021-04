Gemeente Groningen start Steunpunt Huren

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Huurders en verhuurders kunnen binnenkort voor informatie, advies en bemiddeling terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Huren Groningen. De stichting gaat kosteloos juridisch advies geven.

Het Steunpunt biedt, naast kosteloos juridisch advies, ondersteuning en bemiddeling bij geschillen tussen huurders en verhuurders. Het kan gaan om te hoge of onduidelijke huurprijzen of problemen met onderhoud, te hoge servicekosten of onjuiste bemiddelingskosten. De gemeente heeft als eerste stap de website ‘steunpunthurengroningen.nl’ opgezet. De volgende stap is de realisering van de Stichting, en een fysieke locatie.

“Er is nu een centraal punt in de gemeente waar alle huurders en verhuurders terecht kunnen,” aldus wethouder Roeland van der Schaaf. Voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond denkt dat ook studenten erg gebaat zijn bij het steunpunt: ‘Uit eigen ervaring en uit andere steden weten we dat dit werkt. Zeker studenten kunnen alle hulp gebruiken en verdienen het om fijn te wonen.”

Het steunpunt wordt vooral gerund door vrijwilligers, studenten van de RUG en de Hanzehogeschool, die goed bekend zijn met het huurrecht. De stichting is onafhankelijk en wordt gesubsidieerd door de gemeente Groningen.