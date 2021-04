“Stel je hebt een pot geld, wat zou jij voor fietsers realiseren?”

nieuws

De Fietsersbond Groningen gaat de dialoog aan met de fietsers. Door middel van een enquête kunnen mensen aangeven waar volgens hen in geïnvesteerd moet worden.

“Stel je voor: je hebt een pot met geld … en die mag je gebruiken om mooie dingen voor de fietsers te doen”, is de openingszin van de uitnodiging. De komende drie jaar is er ongeveer twintig miljoen euro beschikbaar vanuit de provincie voor een betere fiets-infrastructuur. Ondanks dat het veel geld lijkt, kunnen niet alle mogelijke projecten gerealiseerd worden. Daarom moet er gekozen worden. De Fietsersbond vraagt aan de mensen waar volgens hen het geld naar toe moet. Op deze kaart zijn alle mogelijke verbindingen zichtbaar gemaakt. Alle blauwe lijnen op de kaart zijn mogelijke opties.

Welke verbindingen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden is aan de provincie en aan de gemeenten. “Maar wij als Fietsersbond mogen suggesties aandragen. Daarom verzamelen wij de aanwijzingen van de fietsers. Jij als fietser weet beter dan wie ook waar het geld bij jou in de buurt aan besteed kan worden.” De Fietsersbond benadrukt dat het niet beslist hoeft te gaan om een nieuwe verbinding, maar met het geld kan bijvoorbeeld ook een gevaarlijk kruispunt of een weg worden aangepast.

Bekijk hier de kaart met de locaties waar geld aan besteed kan worden. Vul hier de enquête in. Invullen kan tot en met 3 mei.