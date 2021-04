Steeds meer Arriva-treinen in nieuw jasje

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Steeds meer Arriva-treinen hebben de welbekende rode kleuren ingeruild voor het nieuwe blauwgroene jasje. De verwachting is dat het proces begin 2022 is afgerond.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle treinen in december al hun metamorfose hadden ondergaan. Door de coronacrisis duurt de levering van materialen echter veel langer. De treinen krijgen hun nieuwe kleuren in een werkplaats in Winterswijk. Daar worden ze na aankomst eerst ontdaan van de rood-witte jas, waarna het aanbrengen van de blauwgroene kleuren kan beginnen. Maar ook aan de binnenkant worden de treinstellen flink onder handen genomen. Zo worden er nieuwe stoelen geïnstalleerd, komen er stopcontacten en wordt er betere WiFi aangelegd. Deze werkzaamheden worden in Blerick uitgevoerd. De treinstellen worden één voor één onder handen genomen om er daarmee voor te zorgen dat er genoeg materieel in het Noorden overblijft om de dienstregeling mee uit te kunnen voeren.

De nieuwe huisstijl van de GTW-stellen, Gelenktriebwagen, is dezelfde als die van de achttien nieuwe WINK-treinen die vanaf volgende week maandag gaan rijden. De nieuwe kleuren zijn een eis van de provincies. In december is er een nieuwe concessie van start gegaan. In deze concessie staan allemaal afspraken waar een vervoerder zich aan moet houden. Behalve de treindiensten, het aanbod en de duurzaamheid gaat het daarbij ook om presentatie en uitstraling.