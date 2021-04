Stadslyceum opent maandag weer de deuren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Sint Jansstraat gaat maandag weer open. Dat meldt RTV Noord. De school werd donderdag ontruimd vanwege een bedreiging.

Daardoor bleef de school ook vrijdag dicht. Maar volgens de school zijn de voorzorgsmaatregelen niet meer nodig.

Om wat voor een dreigement het ging blijft onduidelijk. De politie doet hier geen mededelingen over. Wel dat het niet om een grap ging. Een verdachte is nog niet opgepakt.

Leerlingen hadden gezegd dat er een foto van een pistool naar de school was gestuurd. Ook hier wil de politie of de school niets over zeggen.