Stadsbestuur wil 2.100 woningen bouwen in Eemskanaalzone; slibdepots worden ‘gebalanceerde combi van natuur en recreatie’

Het stadsbestuur van Groningen zet in op de bouw van 2.100 woningen in de Eenskanaalzone. Daarnaast wil de gemeente de slibdepots langs het kanaal toegankelijk en leefbaar maken.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Eemskanaalzone werd deze week door het college van B&W vastgesteld. De Eemskanaalzone moet het nieuwe woon-werkgebied worden tussen Meerstad, de ringweg, het Eemskanaal en de Middelberterplas.

Meer woningen

De gemeente krikt het aantal te bouwen huizen op van 1.500 naar 2.100 woningen. Daarnaast moet er 30.000 vierkante meter aan terrein voor bedrijven en voorzieningen komen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving. Het stadsbestuur draagt het grote woningtekort in de Stad aan als reden voor het opschalen van het aantal woningen.

Gemeente wil slibdepots graag opnieuw inrichten, maar wel in samenspraak met omwonenden

Als het aan het stadsbestuur ligt, worden de voormalige slibdepots tussen de woonschepenhaven en de Borgsloot toegankelijk gemaakt voor ‘nieuwe ontwikkelingen.’ Maar wat deze ontwikkelingen precies zijn, is nog niet duidelijk. Als de slibdepots zijn gesaneerd, wil wethouder Roeland van der Schaaf in gesprek met bewoners en belangenorganisaties over hoe deze gebieden opnieuw worden ingericht. “We gaan zorgvuldig om met de aanwezige natuurwaarden op de slibdepots en geloven in een uitgebalanceerde combinatie van natuur, recreatie en verblijven”, zo stelt Van der Schaaf. “De slibdepots worden wat ons betreft een waardevolle aanvulling op een prachtig nieuw woon-werkgebied.”

Skillspark

Omwonenden en belangenorganisaties rond het Driebondsbos uitten, sinds bekend werd dat de Eemskanaalzone werd aangepakt, hun zorgen over de manier waarop de slibdepots wordt ingericht. Toen bekend werd dat één van de slibdepots gebruikt zou gaan worden voor een mountainbike skillspark, startten omwonenden een petitie.

Maar het skills-park gaat er toch komen, in ieder geval tijdelijk. “Als alles volgens planning verloopt, gaat het skillspark begin 2022 open,” aldus wethouder Inge Jongman. “Een ecologische toets heeft aangetoond dat het skillspark hier goed mogelijk is, zonder dat de natuurwaarden worden aangetast.”

Inspraak nog meerdere keren mogelijk

De gemeente gaat de plannen voor de Eemskanaalzone opvolgen met een ontwikkelstrategie, waarin onder meer staat in welke fasen het gebied ontwikkeld gaat worden. Daarna volgt het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan en een Milieueffectrapportage. Bij iedere ronde is meerdere keren inspraak mogelijk.