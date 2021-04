Stadjer krijgt zes maanden cel voor brandstichting bij zendmast in Oosterhogebrug

nieuws

De rechtbank in Rotterdam heeft een 32-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, omdat hij brand heeft gesticht in een zendmast voor 5G in Oosterhogebrug. Dat meldt het AD.

Daarnaast krijgt de man nog een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd. Het OM had acht maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen de man.

De brand werd vorig jaar april aangestoken aan de Koningsweg. Getuigen zagen de brandstichter met hoge snelheid wegrijden bij de mast. Een omstander probeerde nog om de man tegen te houden.

Dezelfde maand nog werden videobeelden getoond bij Opsporing Verzocht, waardoor hij werd herkend door een tipgever. Daarop werd de man gearresteerd. De man zelf ontkent alle betrokkenheid en stelt niet tegen het 5G netwerk te zijn, maar zijn Facebook-gesprekken laten volgens het OM en de rechtbank het tegenovergestelde zien.