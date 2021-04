Stadjer (33) hoort tbs met dwangverpleging tegen zich eisen voor neersteken ouders

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet een 33-jarige man uit Groningen tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen, omdat hij op 24 mei vorig jaar zijn ouders neerstak in Kolham.

Volgens de moeder van de verdachte stak de 33-jarige meerdere malen op haar in. Dat gebeurde in de badkamer van haar woning. Ze slaagde erin haar partner te alarmeren vanachter een slaapkamerraam. Vervolgens werd de toesnellende man ook neergestoken in de hal van de woning. De vrouw werd geraakt in haar hals, borstkas, buik, lever, maag en longen, waardoor er lange tijd werd gevreesd voor haar leven. Haar man werd in zijn borst gestoken.

Volgens de officier is er geen sprake van opzet, vanwege een chronisch psychotische stoornis bij de Groninger. Daardoor kan de poging tot doodslag de verdachte niet worden toegerekend, zo stelt het OM. Dit terwijl de verdachte verklaarde dat hij het mes bewust had meegenomen naar de woning.

“Duidelijk is dat deze zaak voor de slachtoffers een enorme impact heeft gehad en nog heeft en hun dagelijks doen en laten in zowel fysieke als psychische zin bepaalt”, aldus de Officier van Justitie. “De kans op recidive wordt als hoog ingeschat en verdachte vormt vooral een acuut gevaar voor zijn directe netwerk en familie. Het rapport van de deskundigen is duidelijk en laat, in het kader van het advies, slechts één passende optie en dat is een TBS met dwangverpleging.”