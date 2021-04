Stadjer (30) krijgt tbs met dwangverpleging voor steekpartij aan Plutolaan

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een dertigjarige Stadjer veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij op 20 oktober 2020 een 47-jarige man neerstak. Dat deed hij in een woning aan de Plutolaan in Paddepoel.

De verdachte kreeg geen straf voor het misdrijf, in dit geval poging tot doodslag, maar moet van de rechter wel van overheidswege worden verpleegd. De man lijdt aan schizofrenie en een niet nader gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis. Ten tijde van het misdrijf was de man verslaafd aan meerdere verdovende middelen.

De 30-jarige verdachte kon dezelfde nacht nog door een politieteam worden aangehouden. De verdachte zelf blijft ontkennen iets met de steekpartij te maken te hebben en geeft een geheel andere lezing van het geen er die bewuste avond zou zijn voorgevallen. Maar de rechtbank gaat ervan uit dat de man ‘zich werkelijk niet bewust is van wat hij heeft aangericht’.

“Het slachtoffer mag daarbij van geluk spreken dat deze aanval vanuit verdachte niet daadwerkelijk een fatale afloop heeft gehad”, zo stelt de rond het linker oog, de linker onderkaak en zijn borstkas.