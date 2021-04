‘Stadhuis’ verwijderd van Stadhuis

Het Stadhuis op de Grote Markt is maandagochtend ontdaan van zijn jas. Voor het eerst sinds vorig jaar augustus is de gevel van het monumentale pand weer te zien.

Het kunststoffen doek, van in totaal 650 vierkante meter, is in drie delen naar beneden gehaald. Sociale onderneming Vanhulley gaat het doek schoonmaken en vervolgens in stukken snijden, om er een paar duizend tasjes van te maken. Deze tasjes gaat de gemeente gebruiken bij bijzondere gelegenheden.

Burgemeester Koen Schuiling, Rottinghuis-directeur Bertil Poelman kregen maandagochtend de eerste tasjes alvast uitgereikt door Jolijn Creutzberg van Vanhulley.

Het restauratiewerk aan de buitenkant van de voorzijde van het Stadhuis is bijna klaar. Deze week wordt de steiger afgebroken en toont het Stadhuis zijn eigen gezicht weer aan de stad.

Foto: © Rieks Oijnhausen