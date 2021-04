Stadsbeiaardier Auke de Boer krijgt twee opvolgers

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Bob van der Linde en Maurits Bunt zullen Auke de Boer opvolgen als stadsbeiaardier van Groningen. Dat meldt DvhN vrijdagmiddag.

De twee stadsbeiaardiers zullen ieder een dag in de week gaan spelen op het carillon van de Martinitoren. Van der Linde werd in 2017 beiaardier van de Eusebiuskerk in Arnhem als jongste beiaardier van Nederland. Maurits Bunt was tot februari van dit jaar beiaardier van de Grote- of St. Maartenskerk in Epe.

De twee beiaardiers nemen het stokje over van Auke de Boer, die deze maand een dertig jaar durende carrière op het carillon van de Martinitoren afsloot.