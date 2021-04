SPOT Groningen verbetert informatievoorziening over toegankelijkheid

nieuws

Het is misschien wat onopgemerkt gebleven, maar een aanpassing in de marge van een website heeft grote gevolgen voor SPOT Groningen. Nieuwe tekst achter de reeds bestaande link over ‘toegankelijkheid’ zorgt ervoor dat de cultuurinstelling tegemoet komt aan het VN-Verdrag Handicap.

“Wij zijn er voor iedereen die open staat om de wereld van podiumkunsten te ontdekken. We vinden het belangrijk dat onze voorstellingen en concerten toegankelijk zijn en dat iedereen de informatie op onze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken,” schrijft Renate Meijering, Hoofd Marketing bij SPOT Groningen. “Als onderdeel van de gemeente hebben wij de rol om er voor iedereen die naar het theater of een concert wil te zijn.”

Bezoekers van de website kunnen per doelgroep zien wat SPOT voor hen kan betekenen. Voor mensen met een auditieve beperking. Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychische handicap is het mogelijk om van tevoren hulp aan te vragen voor het halen van een drankje.