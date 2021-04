Sportschool ‘Push & Pull’ huurt KiK-pand aan Oude Ebbingestraat

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

In de Oude Ebbingestraat verrijst binnenkort een concurrent voor TrainMore. Ook sportschool en fitnesswinkel ‘Push & Pull’ heeft een pand gehuurd in de straat.

Volgens PropertyNL zou het gaan om het pand van de Duitse kledingwinkel KiK, gevestigd op nummer 44. De Duitse kleding-discounter is inmiddels verhuist naar de wijk Reitdiep. Het bedrijf lijdt flink onder de coronacrisis. In Duitsland ontstond eind maart ophef over de winkelketen, omdat het de deuren opende, ondanks de lockdown in het land.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe sportschool open gaat.