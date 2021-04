Sport -en speldag brengt Glimmen in oranjesfeer

nieuws

Foto: mrg.bz/RKmgcW

Voetbalvereniging VV Glimmen organiseert op Koningsdag een sport -en speldag voor kinderen van 4 tot 14 jaar. De activiteit wordt georganiseerd om de leegte rondom koningsdag op te vullen voor alle jeugd in Glimmen vertelt organisator Cindy Renkema in het radioprogramma Haren Doet.

De sport -en spel wordt georganiseerd op de velden van VV Glimmen. Op het grote voetbalveld wordt er van alles gedaan met voetbal. Dit wordt aangevuld met zaklopen, een stormbaan en springkussen. In de ochtend kunnen kinderen van 4 tot 10 jaar zich vermaken. De oudere jeugd van 11 tot 14 mag in de middag meedoen aan het programma. Alles wordt georganiseerd volgens de regels van het RIVM en de KNVB. Zo is het niet de bedoeling dat ouders als toeschouwer bij het veld staan en hun kinderen daar afleveren.

Het idee van de sport -en speldag is niet zomaar uit de lucht komen vallen. In januari is VV Glimmen begonnen met de ”maak kennis met voetbal” weken. Alle kinderen uit Glimmen kregen op deze manier de kans om toch te blijven bewegen. Naar aanleiding hiervan is ook het idee ontstaan voor een sport -en speldag. Cindy is enthousiast over wat ze als club allemaal neerzetten. ”De activiteiten zorgen voor een toename van het aantal jeugdleden’.

VV Glimmen organiseert niet alleen de sport -en speldag. Ze worden ondersteund door het Plaatselijk Belang Glimmen en Sportdorp Glimmen. Sportdorp zorgt onder andere voor de mankracht tijdens de activiteiten. Kinderen die nog mee willen doen, kunnen zich tot 21 april aanmelden op de website van VV Glimmen.

Beluister hier het volledige interview.

