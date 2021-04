Spoorwegpensioenfonds koopt merendeel van te bouwen woontoren aan Reitdiep

nieuws

Impressie: Van Ringen Architecten

Nog voor de bouw in mei van start gaat, heeft het Pensioenfonds Rail & OV 175 van de in totaal 282 beschikbare woningen in het Crossroads-wooncomplex aan de Friesestraatweg gekocht.

Volgens ProperyNL zou het pensioenfonds 156 appartementen en 19 kadewoningen hebben aangeschaft in het pand. Daarmee wordt het pensioenfonds meteen de grootste exploitant van woonruimtes in het nieuwe complex.

Op voormalige terrein van veevoederfabriek ACM aan het Reitdiep begint in mei de bouw van een grootschalig nieuwbouwcomplex. Eerder deze maand werd al bekend dat woningcorporatie Lefier ook 53 woningen gaat bouwen op het terrein. Het terrein was ooit al eigendom van Lefier, maar door de financiële crisis van tien jaar geleden werden de toenmalige bouwplannen opgeschort.