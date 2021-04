Spelverdeler Tieme de Jong tekent bij Lycurgus

nieuws

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Amysoft Lycurgus heeft volleyballer Tieme de Jong overgenomen van Talentteam Papendal. Daarmee heeft de club de spelverdelerpositie voor komend seizoen rond. Eerder werd spelverdeler Markus Held al vastgelegd.

De 19-jarige De Jong tekent voor twee seizoenen. ‘Ik heb veel zin om de komende twee jaar bij Amysoft Lycurgus te spelen. Ik was erg onder de indruk hoe het geregeld is bij de club. Mijn doel is om te spelen voor de prijzen. Ik was op zoek naar een club om belangrijke punten te kunnen spelen. Daar leer ik van.’

De Jong doorliep alle nationale jeugdselecties en was bij het afgelopen Europees kampioenschap met Jong Oranje in september vorig jaar eerste spelverdeler. Jong Oranje werd zesde in Tsjechië. De Jong heeft inmiddels het CIOS afgerond en mag zich fitness en health coordinator en algemeen bewegingsleider noemen.

Coach Arjan Taaij zegt: ‘Tieme heeft zich de afgelopen twee jaar ontzettend goed ontwikkeld in het Talentteam en bij Jong Oranje. Met hem erbij kiezen we met twee jonge talentvolle spelverdelers voor de toekomst op deze positie. Tieme toont een grote ambitie en drive om het maximale eruit te halen.”