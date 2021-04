“Speciale coronahulplijn voor jongvolwassenen is erg goed initiatief”

nieuws

Foto: Wouter Hooijer

De speciale coronahulplijn voor jongvolwassenen die sinds woensdag in de lucht is, is een erg goed initiatief. Dat zegt voorzitter Marinus Jongman van Groninger Studentenbond, de GSb.

“Ik denk dat alle plekken waar je nu met je zorgen terecht kunt van hele grote waarde zijn”, zegt Jongman. “Ook hulde voor de mensen die dit initiatief op hebben gezet en ik hoop dat het veel mensen mag gaan bereiken.” De Alles Oké? Supportlijn is een initiatief van De Kindertelefoon. Tussen 14.00 en 22.00 uur kan iedereen in de leeftijd tussen 18 en 24 jaar anoniem bellen met getrainde vrijwilligers om te praten over mentale klachten.

Symptoombestrijding

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, is gebleken dat jongvolwassenen relatief zwaar gebukt gaan onder de coronamaatregelen. Het aantal studenten dat mentale klachten ervoer was volgens het SCP in 2019 nog een kwart, vorig jaar was dit gestegen tot een derde. “Hoe groot het probleem in Groningen is, dat weet ik niet”, vult Jongman aan. “Maar al zal je met dit initiatief maar honderd studenten helpen, dan is dat het al waard. Maar ondertussen moeten we ons ook realiseren dat deze telefoonlijn symptoombestrijding is. Je zorgt ervoor dat een probleem niet verder uit de hand loopt, maar je zult er geen problemen mee kunnen voorkomen.”

Een woordvoerder van de hulplijn laat weten dat het niet de bedoeling is dat de telefoonlijn de plaats inneemt van de professionele gezondheidszorg. De getrainde medewerkers zijn bereikbaar op telefoonnummer 0800 04 50. Meer informatie is te vinden op deze website.