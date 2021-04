SP: zaalhuur Forum fors te hoog

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De raadsfractie van de SP heeft woensdagavond een motie ingediend over het Forum Groningen. Aanleiding hiervoor is de hoge prijs voor discussieavonden of debatbijeenkomsten.

De SP vindt dat Groningers met ideeën over maatschappelijk relevante onderwerpen een betaalbare plek in het Forum moeten kunnen krijgen, waarbij zij ook gebruik kunnen maken van technische en organisatorische ondersteuning. De motie is gesteund door de gemeenteraad.

Aanleiding is het bedrag van 3800 euro dat bewoners van Lageland moesten betalen voor een bijeenkomst over de toekomst van hun streek. De SP vindt dat veel te duur. Het Forum, dat 140 miljoen euro heeft gekost, zou immers een ontmoetingsplek worden voor alle Groningers, met onder andere ruimte om te debatteren.

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP wil dat de gemeente met het Forum in gesprek gaat, en de gemeenteraad vóór 1 oktober over de uitkomsten informeert.