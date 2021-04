SP wil af van Voedselbank per 2025

Geen voedselbanken meer in de gemeente Groningen in 2025. Dat wil de raadsfractie van de SP voor elkaar krijgen met een nieuw armoedebestrijdingsplan.

Schepje erbovenop

‘Het is de overheid die faalt in het aanpakken van armoede bij de kern. Daarom wil de SP dat de gemeente Groningen er een stapje bovenop gaat doen,’ zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk.

De SP wil de huidige vijf miljoen euro, die de gemeente heeft begroot voor armoedebestrijding, verhogen met twee tot drie miljoen. Bovendien moet het geld anders worden besteed. Er moeten meer sociale werkers komen die hulpbehoevenden actief gaan benaderen. Ook willen de socialisten hen meer vrijheid geven om bijzondere bijstand en maatwerkbudgetten te verstrekken.

Signaleer meer

Daarnaast wil Dijk sociale werkers meer activiteiten in de buurt laten organiseren, ‘zoals spelcontainers en knutselclubjes. Ook in de weekenden. Naast dat dit het leven in armoede voor mensen en kinderen verlicht, signaleer je zo veel meer dan nu,’ aldus Dijk.

Zo hoopt de SP de Voedselbank overbodig te maken in onze gemeente vanaf 2025.

550 tot 600 huishoudens

‘Het plan klinkt mij als muziek in de oren,’ zegt Maria Jongsma, bestuurslid bij Voedselbank Groningen.

Maar op dit moment zijn er in Groningen nog steeds 550 tot 600 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank, vertelt Jongsma. Landelijk is het aantal huishoudens dat voedselhulp krijgt in 2020 zelfs met 7,2% gestegen, tot 37.311 huishoudens. Hoe haalbaar is het plan van de SP?

Te optimistisch

Jongsma: ‘Ik ben bang dat het heel erg optimistisch is. Als ik kijk hoe moeilijk het is om werkwijzen in organisaties aan te passen, want dat zal zeker nodig zijn, dan denk ik dat dat niet gemakkelijk zal zijn. Ik denk dat 2025 te kortdag is.’

Dijk: ‘Wij vinden het realistisch. Het is het allerergste dat mensen afhankelijk zijn van een Voedselbank om in een eerste levensbehoefte als eten te voorzien.’