SP: Alleen cameratoezicht als ook oorzaken drugsoverlast beter aangepakt worden

Foto Mirre van der Klok. Verlaten Folkingestraat

Burgemeester Schuiling moet meer inzetten op aanpak van de oorzaken en het oplossen van de drugshandel in Groningen. Dat stelt de raadsfractie van de SP, naar aanleiding van de discussie over cameratoezicht in de Folkingestraat.

Volgens de socialisten hebben omwonenden van de Folkingestraat ernstige last van drugshandel. Eerder waren er vergelijkbare problemen rondom de Hoekstraat, Muurstraat en Vishoek. Maar die problemen worden niet alleen opgelost door camera’s op te hangen.

SP-raadslid Lucy Wobma wil dat burgemeester Schuiling met een plan van aanpak komt om de oorzaken van drugshandel en -overlast echt aan te pakken. Dat is volgens de socialisten op de langere termijn de beste manier om overlast voor omwonenden te voorkomen en om herhaling van discussies over cameratoezicht te voorkomen.

Lucy Wobma zegt: “Wij zijn niet principieel tegen cameratoezicht, maar wel erg terughoudend. Voor omwonenden is de huidige situatie onleefbaar, daar zou cameratoezicht nu verbetering in kunnen brengen.” Door het ophangen van camera’s is het probleem van drugshandel en -overlast niet verdwenen, maar verplaatst het zich vooral. Voordat de SP met cameratoezicht in de Folkingestraat instemt, wil zij van burgemeester Schuiling een plan van aanpak tegen drugshandel en -overlast zien. De gemeenteraad neemt op 28 april een besluit over cameratoezicht.