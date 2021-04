Sneeuwpop in Haren: “Vrienden dachten dat ik een grapje maakte”

nieuws

Foto: Michael Sijbom / twitter.com/michaelsijbom (met toestemming)

De bekendste sneeuwpop op deze Tweede Paasdag is te vinden in Haren. Een foto van de creatie wordt flink gedeeld op social media en was te zien in een televisieprogramma van omroep WNL.

“Het begon vanochtend ineens flink te sneeuwen”, vertelt Michael Sijbom. “Omdat de sneeuw bleef liggen heb ik me geen seconde bedacht en ben ik op de tafel in de tuin een klein ‘sneeuwpoppie’ gaan maken. Voor de neus en de ogen van de sneeuwpop heb ik lego-onderdelen gebruikt, en de bezemsteel komt bij een tuinkabouter vandaan.”

Het gaat net niet viral

Sijbom maakte daarna snel een foto en stuurde dit naar vrienden. “Ze dachten dat ik een grapje maakte. Hier lag er sneeuw, maar op andere plekken in het land was dat toen nog niet het geval. De foto heb ik ook geplaatst op Twitter en we kunnen stellen dat het flink wat aandacht krijgt. Dat het viral gaat is wellicht overdreven, maar er komen genoeg reacties binnen. Er zijn al mensen geweest die zeggen dat ik het niet een sneeuwpop maar een sneeuwkuiken moet noemen, haha.”

De sneeuwpop was uiteindelijk geen lang leven beschoren. “Na een half uur was de pop gesmolten. Maar gelukkig hebben we de foto nog.”

Nu al bekendste Paas sneeuwpop van het land? 😂😂😂 #wnl pic.twitter.com/44pptISCB7 — Michael Sijbom🐾🦋🌳 (@michaelsijbom) April 5, 2021