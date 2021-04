SKSG opent buitenschoolse opvang voor expats in Haren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

SKSG opent, op de dag dat de locaties voor buitenschoolse opvang weer open mogen voor alle leerlingen, niet de deuren van 48 locaties, maar van 49. Sinds maandag heeft de organisatie een buitenschoolse opvang voor expats in gebruik, aan de Rijksstraatweg in Haren.

Volgens Haren de Krant is de opvang bedoeld als aanvulling op de internationale basisschool van GSV. De buitenschoolse opvang zit in hetzelfde gebouw als de school. In de basis is de voertaal in de opvang Nederland, maar de medewerkers spreken vloeiend Engels.

SKSG benadrukt dat de opvang niet alleen voor expat-kinderen te bezoeken is, want ook Nederlandse ouders die een internationale omgeving voor hun kinderen zoeken, kunnen hun kind hier laten opvangen.