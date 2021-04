Simpele overwinning Donar op Landstede Hammers

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft maandagmiddag in Zwolle met 72-91 gewonnen van Landstede Hammers.

Donar miste Juwann James, terwijl Landstede Hammers het moest doen zonder Mike Schilder, Jhonathan Dunn en Noah Dahlman. Laatstgenoemde was bij de vorige ontmoeting, op 24 maart, nog goed voor 23 punten. Toch kwamen de Zwollenaren beter uit de startblokken. Bij 13-4 vroeg coach Ivan Rudež van Donar een time-out aan, en daarna begon het te lopen voor de Groningers. Het kwart eindigde bij 19-16. Bij rust was het verschil gelijk gebleven: 40-37.

Vanaf halverwege het derde kwart liep Donar uit, mede door 11 punten van Jarred Ogungbemi-Jackson en een 0-10 run na 49-50. Aan het eind van het kwart was het verschil 8 punten: 56-64. Hoewel dit verschil te overbruggen was door de thuisploeg, kwam het daar niet van omdat de tank leeg was. Donar liep steeds verder uit, waardoor de spanning al snel uit de wedstrijd was.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson en Thomas Koenis met beiden 17 punten en Davonte Lacy met 14 punten. Bij Landstede Hammers was Ralf de Pagter topscorer met 21 punten.