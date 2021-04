nieuws

Foto: Joey Lameris

Ambulancepersoneel heeft maandagochtend een scooterrijder overgebracht naar een ziekenhuis, nadat de man hard ten val kwam op het Hoendiep in Groningen.

Vermoedelijk is de man in de bocht tegen een middenscheiding gebotst en vervolgens gevallen. Na stabilisatie door ambulancepersoneel is de man met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval.