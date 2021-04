Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk in Beijum

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Stoepemaheerd in de Groningse wijk Beijum is een scooterrijder lichtgewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Het gaat om een aanrijding tussen een scooter en een fietser waarbij de scooterrijder hard ten val kwam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Behalve de politie kwam ook een ambulance naar de plaats van het ongeluk. De verpleegkundigen hebben het slachtoffer in de ziekenwagen kunnen behandelen, wel zal hij zich later op de dag moeten melden bij de Doktersdienst voor verdere behandeling van een verwonding aan zijn arm.”

De fietser kwam er ogenschijnlijk zonder verwondingen van af. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.