Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De bestuurster van een scooter is dinsdagochtend ten val gekomen in de Oostersterstraat. Een aanrijding met een bestelbusje was daar de oorzaak van.

Ambulancepersoneel controleerde de vrouw ter plaatse op ernstig letsel, maar daar bleek geen sprake van te zijn.

De politie zette het ongeval op papier. De toedracht van het ongeval is niet bekend.