Schuiling: Wethouder Diks houdt zich aan financiële regeling

Foto: gemeente Groningen

Wethouder Isabelle Diks komt netjes de financiële regeling met de gemeente Leeuwarden rond het door haar ontvangen wachtgeld na. Dat antwoordt burgemeester Koen Schuiling op schriftelijke vragen van de SP.

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP wilde weten of wethouder Diks de betalingsregeling wel nakwam. Volgens Schuiling is dat het geval. Ook had zij wel degelijk recht op het wachtgeld, aldus de burgemeester. Wel besloot zij, in overleg met haar partij (GroenLinks) het bedrag in zijn geheel terug te storten. Hierover heeft zij een financiële regeling met de gemeente Leeuwarden getroffen.

Isabelle Diks was in de periode 2017 tot 2020 lid van de Tweede Kamer. Zij liet haar inkomen aanvullen met wachtgeld van de gemeente Leeuwarden, waar zij in de periode daarvoor wethouder was. Rond de benoeming van Diks in Groningen ontstond ophef over het gebruik van wachtgeld, waarop de wethouder een betalingsregeling met de gemeente Leeuwarden trof. De SP vond het pijnlijk dat Diks, als wethouder armoedebeleid, haar inkomen liet aanvullen met wachtgeld.