Schuiling: ‘Vier de verjaardag van de koning met alle plezier, maar geef geen corona als cadeau’

nieuws

Volgens Koen Schuiling is er alle reden voor om Koningsdag te vieren. Maar de burgemeester drukt de inwoners van Groningen dinsdagochtend nogmaals op het hart de coronamaatregelen te volgen.

“Vier natuurlijk met heel veel plezier Koningsdag, alle reden voor, maar houdt de maatregelen in stand”, vertelt Schuiling in een Twitter-video. “Wat is het nou voor cadeautje, als je iemand anders gaat besmetten, juist op Koningsdag?”

Maandag benadrukt Schuiling ook al het belang van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van de provincie, tijdens een persconferentie over de stand van zaken in Groningen. Schuiling: “Het is een misvatting dat nu we versoepelen, we weer dichter bij elkaar kunnen kruipen. Maar we moeten ons echt aan de basisregels houden en drukte proberen te vermijden.”