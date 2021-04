Schuiling: ‘Versoepeling coronamaatregelen niet zonder risico’s’

Vanaf woensdag wordt een aantal coronamaatregelen versoepeld. Burgemeester Koen Schuiling vindt dat aan de ene kant heel fijn, maar niet zonder risico’s. Dat liet hij maandagochtend weten, tijdens een persconferentie.

Hoewel Schuiling, voorafgaand aan de versoepelingen, heeft gesproken met horecaondernemers en detailhandelaren, benadrukt de burgemeester dat het publiek ook zelf een grote verantwoordelijkheid heeft.

Zeker nu ook het aantal opnames in de Groninger ziekenhuizen tegen de grenzen aanloopt: “Het is een misvatting dat nu we versoepelen, we weer dichter bij elkaar kunnen kruipen. Maar we moeten ons echt aan de basisregels houden en drukte proberen te vermijden.”

“Blijf ook voorzichtig met de terrassen, want we zitten echt in een spannende periode”, vervolgt Schuiling. “Dat is de enige voorwaarde, die het maakt dat we de volgende stappen kunnen gaan zetten.”