Rutte: “Terrassen gaan open en avondklok verdwijnt, risico van versoepelen is verantwoord”

Foto: John den Hollander

Het demissionaire kabinet gaat vanaf volgende week de coronamaatregelen versoepelen. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Zondag jongstleden sprak de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, in een tv-interview wijze woorden”, zegt demissionair premier Mark Rutte (VVD). “Hij zei dat we niet met nul risico uit deze crisis kunnen komen. Dat is ook één van de gedachten van het openingsplan dat we vorige week presenteerden. We hebben vorige week gezegd dat we iedere keer een slag om de arm houden wanneer we een stap kunnen zetten. Zonder risiço’s gaat het niet, maar de risico’s moeten beheersbaar zijn. Het is een balanceer-act. Dat zijn we verplicht aan alle mensen die werkzaam zijn in de zorg. Dat maakt ons besluit van vandaag ongelooflijk spannend. Op 28 april vinden de eerste versoepelingen plaats. We zijn natuurlijk blij dat dit nu kan omdat we zien dat de samenleving snakt naar meer ruimte, naar een concreet begin van het einde.”

“Uw vraag zal zijn waarom kan dit besluit nu worden genomen. Er is als we kijken niet ongelofelijk veel veranderd. Toch kan ik zeggen dat er wel wat veranderd is. Het aantal instromen in de ziekenhuizen vlakt af. We zien wel de spanning tussen de heftige werkelijkheid in de ziekenhuizen en de voorzichtige optimistische vooruitzichten. Die spanning is voorlopig heel groot. De stap die we nu gaan nemen is heel voorzichtig en behoedzaam, we kunnen ons weinig tegenvallers incasseren. Dat betekent dat het naleven van de basisregels alleen maar belangrijker wordt en dat het belangrijk is dat mensen zich laten testen bij klachten en dat zij thuisblijven. Als we allemaal ons best doen dan helpen we allemaal deze eerste stap tot een succes te maken.

Avondklok

De eerste maatregel die versoepeld wordt is de avondklok. Vanaf 28 april is het weer toegestaan om in de nachtelijke uren over straat te lopen. De avondklok werd ingevoerd op zaterdag 23 januari. Dit ging aanvankelijk gepaard met veel verzet vanuit de bevolking. Aanvankelijk mochten mensen tussen 21.00 en 04.30 uur zich niet op straat begeven. Na de invoering van de zomertijd werd de maatregel verruimd. Nu komt de avondklok dus in zijn geheel te vervallen.

Vanaf 28 april wordt het weer mogelijk om een biertje te drinken op een terras. Foto: ingezonden / OOG Tv

Terras

Vanaf 28 april wordt het weer mogelijk om een glas drinken te bestellen op een terras. Wel gaan er voor het terrasbezoek voorwaarden gelden. Zo mogen de terrassen vanaf 12.00 uur open en moet de stoeltjes en tafeltjes om 18.00 uur weer opgeruimd zijn. Daarnaast mogen er maximaal vijftig personen op een terras zitten, en mogen er maximaal twee personen aan een tafeltje zitten. Ook moet er vooraf een checkgesprek plaatsvinden en moet er registratie en reservering plaatsvinden. Op het terras moet er anderhalve meter afstand zijn tussen de tafels. Als er kuchschermen staan, kunnen de tafels op minder dan anderhalve meter van elkaar staan.

Thuisbezoek

Het wordt vanaf woensdag 28 april weer mogelijk om meer personen thuis te ontvangen. Op dit moment gaat het om één gast, straks worden dit twee gasten. “We hebben gezien dat dit de meest lastige maatregel is om na te leven.”

Detailhandel

Ook winkels gaan vanaf 28 april meer ruimte krijgen. Zo komt de regel te vervallen waarbij er van tevoren een afspraak moet worden gemaakt. Als je op dit moment een winkel wilt bezoeken moet je dit minimaal vier uur vooraf laten weten. Die regel komt te vervallen, wel moeten winkeliers een actief deurbeleid gaan voeren. Per 25 vierkante meter winkeloppervlakte mag er straks één klant worden ontvangen. Winkels moeten om 20.00 uur hun deuren sluiten. Op warenmarkten wordt het weer mogelijk om niet-essentiële producten te verkopen.

Onderwijs

Studenten en in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs mogen vanaf 26 april weer één dag in de week fysiek naar school. Scholieren en studenten van basis-, middelbare- en mbo-scholen kregen eerder al ruimte om weer fysiek onderwijs te genieten, studenten in het hbo en wo zitten al sinds december thuis. Ook zijn er studenten die al ruim een jaar niet meer in de collegebanken hebben gezeten.

Op warenmarkten wordt het weer mogelijk om niet-essentiële producten te verkopen. Foto: Andor Heij

Uitvaarten

Ook op andere vlakken vinden versoepelingen plaats. Zo zijn vanaf 28 april maximaal honderd mensen welkom bij een uitvaart. Op dit moment ligt het maximum aantal bezoekers nog op vijftig. Mensen die hun rijbewijs willen halen kunnen vanaf 28 april weer terecht bij het CBR voor het afleggen van hun theorie-examen.

Met de versoepelingen wordt de eerste stap gezet in het openingsplan om Nederland uit de lockdown te krijgen. Afhankelijk van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingsgevallen wordt op 11 mei de tweede stap gezet. Dan ontstaat er meer ruimte om te sporten en kunnen ook pretparken en dierentuinen weer onder voorwaarden open.