Rutte: “Openingsplan om in vijf stappen terug naar normaal te gaan”

nieuws

Foto: John den Hollander

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) heeft dinsdagavond een openingsplan gepresenteerd waarmee Nederland uit de lockdown moet komen. Daarmee komt er volgens Rutte zich op een mooie zomer.

“Gisteren kwam op één van de social-mediakanalen een bericht voorbij dat wat mij betreft precies samenvat waar we nu staan”, vertelt Rutte. “Het bericht was van een ziekenhuisbestuurder. Hij vertelde dat hij de afgelopen periode in twee werelden heeft geleefd. Een wereld binnen en een wereld buiten het ziekenhuis. Buiten heerst een sfeer waarin mensen zich verheugen op terrassen, concerten en het weer samen kunnen zijn. In het ziekenhuis is men bezig met het opvangen van de derde golf en het voorkomen van een code zwart. En wat schrijft deze bestuurder dan. Het volgende. Je kunt commentaar hebben op de besmettingscijfers, maar feit is dat de ziekenhuizen net zo vol liggen als tijdens de eerste golf vorig jaar. Waarbij we nu zien dat de planbare zorg helemaal is afgeschaald en er elke dag mensen komen te overlijden. Ook mensen die onder de 60 jaar oud zijn.”

Spagaat

“Ik vind het beeld van de twee werelden heel herkenbaar. Het is ook precies waar wij als kabinet mee worstelen. Iedereen ziet dat de situatie in de zorg nijpend is. Het ziekteverzuim onder mensen in de zorg is schrikbarend hoog, mensen in de zorg lopen op hun tandvlees. Het zijn feiten die we niet zo maar weg kunnen gummen. De situatie in de samenleving is ondertussen niet minder nijpend. De reiswereld en de zorg, scholieren en studenten, eenzame ouderen en jongeren. Gezinnen leven onder hoogspanning. Overal nemen de problemen toe. Het is de spagaat waar we in zitten, net als overigens andere landen die hier ook mee worstelen. Het punt is, we hebben allemaal onze eigen werkelijkheid. De emoties lopen op, de beperkingen gaan steeds meer knellen. Het wordt moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. En dat is begrijpelijk. Maar het is ook belangrijk om de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen. En de werkelijkheid is positiever. Het einde is echt in zicht dat de samenleving weer open kan. De eerste stap gaan we zetten als we over de piek in de derde golf heen zijn. Als we over de piek zijn durven we de risico’s van versoepelingen aan.”

“BSO weer open, mogelijk op 28 april versoepelingen”

“Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen van een openingsplan. Het is waar dat we vorige week hoopten dat we de eerste openingszet op 21 april zouden kunnen zetten. Het is ongelukkig dat dit naar buiten is gekomen en dat dit een eigen leven is gaan leiden. Nu blijkt dat 21 april te vroeg is. We gaan het vanaf nu per week bekijken, waarbij we nu 28 april als mogelijke datum noemen voor de eerste versoepelingen. Wat we wel gaan doen is dat we de buitenschoolse opvang, BSO, vanaf 19 april weer gaan openen. Voor hen gaan dezelfde voorwaarden gelden als de basisscholen. Ik realiseer me dat het ongelofelijk teleurstellend is voor iedereen. Maar ik hoop dat we ons niet uit het veld laten slaan. De eindstreep is in zicht en, en het openingsplan, dat er nu is, biedt zicht op een mooie zomer.”

Openingsplan

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid: “Het openingsplan schetst de route naar de zomer in vijf stappen. De eerste stap kunnen we bijna zetten. Stap 1 en 2 gaan we heel behoedzaam nemen. Iedere week kijken we opnieuw wat er kan. Bij de eerste stap gaat het om het afschaffen van de avondklok, 2 mensen thuis, terrassen open en hogescholen en universiteiten open. Maar deze stap kunnen we alleen nemen als de piek in de ziekenhuizen voorbij is.”

Alleen basisregels blijven over

Na het zetten van de eerste stap wordt twee weken later een tweede stap gezet. “Die richt zich voornamelijk om buiten weer dingen mogelijk te maken waarbij er speciale aandacht is voor sport. Maar ook pretparken, dierentuinen en sportscholen zouden dan weer open kunnen. Wel zal bij alles de voorwaarde gelden dat de anderhalve meter in acht moet worden genomen en ook het aantal mensen dat ergens aan deel mag nemen zal gebonden zijn aan een maximum. De derde, vierde en vijfde stap zullen na elke drie weken genomen worden. Iedere keer zullen een aantal beperkende maatregelen wegvallen tot alleen de basisregels overblijven.” Het streven blijft om begin juli iedereen een eerste keer gevaccineerd te hebben.

Bekijk hier het openingsplan:

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten. Met het openingsplan wordt stap voor stap steeds meer mogelijk. Meer informatie ⤵️https://t.co/dLGpCooGGv#AlleenSamen pic.twitter.com/hyKt81MB7i — Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (@MinisterieSZW) April 13, 2021