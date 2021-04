Ruim honderd appel-, peren- en kersenbomen geplant in Engelbert: “Lijkt wel een tuincentrum”

nieuws

Foto: Silla Schouwstra

Bewoners van de Engelberterweg in Engelbert hebben zaterdag de handen flink uit de mouwen gestoken. In totaal hebben ze meer dan honderd bomen en struiken geplant.

“Het is super gegaan”, vertelt buurtbewoonster Masja Zwart. “Bewoners konden tussen 11.00 en 14.00 uur hun boom afhalen bij De Helleborus. Behalve een plant kregen ze ook een boompaal en een emmer compost mee. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) was ook aanwezig en hielp bij het planten van de eerste twee bomen. Op een gegeven moment was iedereen druk in de weer en het zag er echt uit alsof het een heel groot tuincentrum was.”

Veel nieuwe bewoners

Volgens Zwart leek het ook alsof de mensen het nodig hadden. “Je komt elkaar eindelijk weer eens tegen. Door de coronamaatregelen zijn veel mensen thuis en gaan ze er niet op uit. Nu ontstonden er weer gesprekjes, en dat was heel leuk om te zien. Ook omdat er het afgelopen jaar veel nieuwe bewoners hier zijn komen wonen. Dan leer je elkaar wat kennen. En gelukkig hadden we er vandaag heel mooi weer bij.”

Bewoners krijgen hulp van wethouder Glimina Chakor (midden) (GroenLinks). Foto: Silla Schouwstra

“Je kunt hier geen bloemetje plukken”

Het planten van de bomen is een initiatief van de bewoners. “Ik kreeg onlangs een berichtje van mensen die verderop wonen en die zeiden tegen mij dat de gemeente hen nog niets had laten weten. Dit is dus echt ons eigen initiatief. Het is vorig jaar ontstaan. Engelbert is een prachtig dorp, maar de diversiteit in wat hier groeit en bloeit is zeer beperkt. Het zijn eentonige weilanden en er is hier geen bloemetje dat je kunt plukken. Daarom hebben we de gemeente benaderd of er in de berm ook fruitbomen konden komen of bloemzaadjes in gezaaid konden worden. Helaas bleken de wegbermen te smal maar door het contact ontstond er het idee om alle bewoners een gratis fruitboom of struik te schenken die in de voor- of zijtuin geplaatst kan worden. De voorwaarde was dat de boom zichtbaar moet zijn vanaf de weg.”

Dank aan de gemeente

Zwart is de gemeente ook dankbaar. “Bij de gemeente denk je vaak aan een logge organisatie. Maar dat was in dit geval helemaal niet waar. Ze hebben ontzettend goed geholpen en ondersteuning gegeven om van dit project een succes te maken.” En of Zwart de boom zelf ook al heeft staan. “Haha, nee. Dat moet nog. Ik ben vandaag zo druk geweest om alles in goede banen te leiden. Wij hebben trouwens twee bomen gekregen, een kersenpruim en een Cornus kousa ‘Chinensis’. Dat is een Chinese kornoelje.”