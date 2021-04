“RUG is hofleverancier van de Tweede Kamer”

nieuws

foto: Bob de Vries

De Rijksuniversiteit Groningen is hofleverancier van de Tweede Kamer. Tien procent van de kamerleden heeft aan de RUG een universitaire studie afgerond. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het gaat om 15 van de 150 kamerleden. Tien van hen zijn vrouw. De bekendste kamerleden met een opleiding aan de RUG zijn Renske Leijten (SP), Anne Kuik en Agnes Mulder (CDA), Henk Nijboer (PvdA) en Sietze Fritsma (PVV).

‘Dat is natuurlijk een hartstikke leuk feitje’, zegt Remco Kouwenhoven, hoofd alumnirelaties van de RUG, in de Ukrant. ‘Er zijn twaalf universiteiten en lang niet elk Kamerlid heeft een universitaire studie afgerond, dus dan is die 10 procent een bovengemiddelde score. Daar zijn we echt blij mee.’ Volgens Kouwenhoven ontbreken de echte bèta-opleidingen in de lijst. Wel zijn rechten en internationale betrekkingen met elk drie alumni juist goed vertegenwoordigd.