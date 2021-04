RUG geschokt door lastercampagne tegen docent Léonie de Jonge

De Rijksuniversiteit Groningen stelt geschokt te zijn door een lastercampagne, die sinds afgelopen zondag gaande zou zijn tegen assistent-professor Léonie de Jonge. De RUG-docent was één van de sprekers in het VPRO-programma Medialogica, in een uitzending over ‘extreme meningen’ in de media.

Het optreden van Léonie de Jonge werd opgepikt leden van radicaal-rechtse platform Vizier op Links. Dit platform kwam eerder in opspraak, omdat leden meewerken aan ‘doxing’. Daarbij worden persoonlijke gegevens gedeeld van wetenschappers, activisten, opiniemakers en politici die het platform als links beschouwd.

Hoewel De Jonge en de universiteit niet willen ingaan op de precieze aard van de lastercampagne, beschrijft de docent het als een ‘extreemrechtse lastercampagne, die is uitgemond in intimidatie, belediging en pesterijen’.

“Het CvB verwerpt deze grove inbreuk op de academische vrijheid”, zo stelt de Universiteit. “We staan achter onze medewerkers en ondersteunen hen volledig. Ook de Young Academy Groningen zegt achter hun lid te staan: “Wij veroordelen intimidatie en pesterijen van onderzoekers ten strengste en staan vastberaden aan de zijde van iedereen die daarvan het doelwit is.”

On this same day, 150 yrs after #Aletta applied for UG, I was targeted by a far-right smear campaign, resulting in intimidation, insult & harassment. Don’t worry, I’m fine – but it’s a good reminder why I do this research. Thankful for great colleagues & supportive institution. https://t.co/BWN2boME9v

— Léonie de Jonge (@L_deJonge) April 23, 2021