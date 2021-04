Rover houdt digitaal café over openbaar vervoer in het Noorden

nieuws

Foto: Wessel de Jong

Reizigersvereniging Rover organiseert op donderdag 22 april een digitaal OV-café over het openbaar vervoer in het Noorden. Reizigers worden gevraagd mee te denken naar het OV-idee voor de noordelijke provincies.

De bedoeling is dat in het 2,5 uur durende café reizigers, politici en professionals in het openbaar vervoer vanuit hun eigen huiskamer op zoek gaan naar het OV-idee. De drie noordelijke provincies gaan zich binnenkort buigen over het openbaar vervoer van de toekomst bij het opstellen van hun nieuwe omgevingsvisies. Rover vindt dat dit een goed moment is om reizigers mee te laten denken. Door met verschillende partijen en belanghebbenden over plannen te gaan praten is de hoop dat er ideeën uitrollen die een plekje verdienen in het te gaan voeren beleid.

Tijdens de avond worden er presentaties gegeven door onder andere Pedro Peters die directeur is van OV-NL en Rover-directeur Freek Bos. Vervolgens gaat men in kleinere groepen de plannen per provincie onder de loep nemen. Na afloop kunnen deelnemers over hun ideeën en wensen in gesprek gaan met gedeputeerden van de drie noordelijke provincies.

Mensen die willen helpen, of die meer informatie willen hebben, kunnen terecht op deze website. Eventuele deelname is gratis.