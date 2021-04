Roos Leurink wil met Nic. naar de hoofdklasse

sport

Foto: Nic.

Korfbalclub Nic. Heeft zich voor komend seizoen versterkt met Roos Leurink. Ze komt uit Drachten is afkomstig van de A-junioren van HAVIC.

“Ik denk dat Nic. een club is met ambitie en waar ik twee dingen kan combineren: op niveau korfballen en studeren”, aldus Leurink. “Ik heb super veel zin in volgend seizoen en wil zeker de uitdaging aangaan om met Nic. zo snel mogelijk weer in de hoofdklasse te spelen”.

De hoofdklasse is het tweede niveau in Nederland. Nic. Speelt momenteel op het derde niveau in de overgangsklasse.

Trainer Kees Vlietstra is blij met de komst van Leurink. “Roos is een zeer welkome aanvulling voor de selectie. Zeer korfgericht, altijd op zoek naar de goal en daardoor gevaarlijk. Haar lengte is in ons aanvalsspel een extra wapen”.