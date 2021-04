Rondleidingen op afspraak voor studiekiezers op Alfa-college

nieuws

foto: André Huitenga

Het Alfa-college opent volgende week haar deuren voor (aspirant) studenten om, op afspraak, toch een kijkje te kunnen nemen op de schoollocaties.

Leerlingen die voor 1 mei nog een opleidingskeuze moeten maken mogen een kijkje komen nemen, maar ook scholieren die al gekozen hebben. Want volgens het Alfa-college is het proeven van sfeer en persoonlijk kennismaken voor jongeren erg belangrijk.

De rondleidingen bij het Alfa-college vinden plaats in klein groepen. Leerlingen mogen één extra persoon meenemen. Geïnteresseerden voor een rondleiding kunnen zich voor een tijdslot per locatie inschrijven via de website van het ROC.